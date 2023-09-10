شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 18 سبتمبر الجاري لبداية موسم 2023 - 2024، في حين ستقام القرعة غدا الإثنين، على أن تتنهي المسابقة بنهاية شهر يوليو 2024.

وكتبت الرابطة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "باقي 8 أيام على انطلاق الدوري، في إشارة إلى انطلاق المسابقة يوم 18 سبتمبر الجاري".

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات سابقة، إن الدوري الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأي فريق.

وأضاف أحمد دياب: "الرابطة نجحت فى إنهاء الدوري في موعد مناسب للفرق للحصول على راحة كافية للاستعداد للموسم الجديد، والموسم الحالي سيشهد تسليم الدرع الجديد الذي تم تصنيعه فى إنجلترا".

وتابع: "الرابطة ناشدت المسئولين زيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة، وهدفنا الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير، ولكن هذا ليس قرارنا ولكن دورنا وضع خطط للوصول لهذه السعة".

وأتم تصريحاته: "الموسم الجديد سيشهد حضور جماهير أكثر من الموسم الماضى، وسنعلن عن العدد النهائي خلال مراسم قرعة سحب الدوري. وأزمة الحكام متراكمة منذ سنوات ونسعى لحلها".