شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: قلوبنا مع المغاربة.. ومنتخب السيدات استفاد من التجربتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة القدم النسائية، تعازيها للشعب المغربي في ضحايا الزلزال، على هامش المباراة الودية الثانية بين منتخبي مصر والمغرب تحت 20 سنة.

وقالت الرفاعي، إن كرة القدم دائما ما تجمع الشعوب والعلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والمغربي تجعلنا نتشارك الأحزان قبل الأفراح.

وأكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استفادة المنتخب الوطني تحت 20 سنة من المباراتين الوديتين أمام المنتخب المغربي، بعد تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 3-1، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 1-0.

وأضافت دكتورة دينا الرفاعي: "بناتنا أكدن موهبتهن في المباراتين، والفوز على المغرب مرتين متتاليتين يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تطوير اللعبة في مصر وتأسيس مواهب قادرة على المنافسة".

ووجهت الرفاعي شكرها للجهاز الفني لمنتخب مصر على المجهود المبذول مع الفتيات، كما وجهت الشكر لعامر حسين ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على الدعم المتواصل لمنتخبات الكرة النسائية.