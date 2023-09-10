شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رباعى الأهلى الدولى فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي.
وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2024».
وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.
ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز