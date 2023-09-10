شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على الداخلية بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الداخلية أمام فاركو، بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية خلال معسكر الفريقين المغلق، فى إطار استعداداتهما لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.

وسبق أن تعاقد الداخلية مع كل من: التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.