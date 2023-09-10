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أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات.

تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات منذ قليل، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

 

تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

 

حسين لبيب وفاروق جعفر يتقدمان بأوراق ترشحهما لرئاسة نادى الزمالك

تقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادى الزمالك، المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل، حيث يترشح حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه ‏أمينا للصندوق.

 

حسين لبيب وفاروق جعفر يتقدمان بأوراق ترشحهما لرئاسة نادى الزمالك

 

 

عبد الواحد السيد يطالب لجنة الزمالك بسرعة سداد المستحقات بعد جلسة أوسوريو

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقده اجتماعاً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة الماضية، تضمن الحديث عن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

 

عبد الواحد السيد يطالب لجنة الزمالك بسرعة سداد المستحقات بعد جلسة أوسوريو

 

 

عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك وعواد يواصل التأهيل

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق اليوم، الأحد، خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كافة مراحل التدريبات، وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها فى مران اليوم.

 

عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك وعواد يواصل التأهيل

 

أخصائى تغذية الزمالك يتابع برنامج إنقاص وزن سامسون أكينولا

يتابع البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرنامج الغذائي الخاص الذى حدد له من قبل أخصائي التغذية، من إنقاص وزنه، ووصوله لأعلى معدل لياقة بدنية.

 

أخصائى تغذية الزمالك يتابع برنامج إنقاص وزن سامسون أكينولا

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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