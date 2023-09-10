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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات.
تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات
حسين لبيب وفاروق جعفر يتقدمان بأوراق ترشحهما لرئاسة نادى الزمالك
تقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادى الزمالك، المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل، حيث يترشح حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه أمينا للصندوق.
عبد الواحد السيد يطالب لجنة الزمالك بسرعة سداد المستحقات بعد جلسة أوسوريو
كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقده اجتماعاً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة الماضية، تضمن الحديث عن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.
عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك وعواد يواصل التأهيل
عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق اليوم، الأحد، خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كافة مراحل التدريبات، وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها فى مران اليوم.
أخصائى تغذية الزمالك يتابع برنامج إنقاص وزن سامسون أكينولا
يتابع البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرنامج الغذائي الخاص الذى حدد له من قبل أخصائي التغذية، من إنقاص وزنه، ووصوله لأعلى معدل لياقة بدنية.
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