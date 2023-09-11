أخبار الأهلى اليوم الأحد 10 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة الملك فهد بالطائف.
بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي.
وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2024».
توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.
ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أشاد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعسكر الإعداد الذي اقيم فى النمسا، مؤكدًا أن الأجواء كانت رائعة ومثالية للغاية، وسوف تساعد اللاعبين على التركيز للاستعداد بقوة للموسم الجديد.
وقال أفشة، «معسكر الأهلي فى النمسا كان رائعا، وجميع الأمور كانت مثالية سواء فندق الإقامة أو الملاعب، وأتمنى أن تكون فاتحة خير علينا لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد وحصد الألقاب».
أعلنت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية تغيير صفة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست إلى لاعب في صفوف النادي الأهلي رسمياً بعد إتمام التعاقد رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم قابل للتجديد بعد اجتياز الكشف الطبي اليوم الأحد بأحد المراكز الطبية المتخصصة في سويسرا.
وأكدت الشبكة أن قيمة لاعب الأهلي الجديد أنتوني موديست تبلغ مليون يورو لمدة موسم واحد ينتهي في 30 يونيو 2024، بينما وصلت أعلى قيمة له 20 مليون في يونيو 2017 عندما كان لاعباً في الدوري الصيني.
يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، من أجل الاطمئنان على حالة الثلاثي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وياسر إبراهيم.
ويعاني الثنائي السولية ومتولي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فيما يعاني ياسر من الإصابة بجرح في القدم بعد إجراء جراحة في خراج بالقدم.
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