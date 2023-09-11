شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن رسميا انتقال صديق أوجولا إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وكان النيجيري صديق أوجولا قد خاض مع فريق سموحة الموسم الماضى 23 مباراة، وتمكن من إحراز 4 أهداف.

وعلى جانب آخر جدد مسئولو نادى الاتحاد الليبى طلبهم إلى نظرائهم في سيراميكا للحصول على خدمات النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن اللاعب ليس جديدا عليهم، وقضى الموسم الماضى معاراً إلى صفوفهم.

ويحسم أيمن الرمادى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، مصير جون إيبوكا من البقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النيجيري، من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق.