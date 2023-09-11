إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا غداة "كارثة اليابان"

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، إقالة هانزي فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية.



وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا، السبت، وقبل مواجهة فرنسا وديا، استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.



وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت "بناء على اقتراح رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نيوندورف، تقرر إقالة هانزي فليك ومساعديه من المنتخب بأثر فوري".



وسيتولى رودي فولر، وهانز فولف، وساندرو فاغنر، قيادة المنتخب بشكل مؤقت خلال مواجهة فرنسا، الثلاثاء المقبل في دورتموند.



وتولى فليك المهمة عام 2021 لكنه لم يفز إلا أربع مرات في آخر 17 مباراة، كما ودع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.



وبعد نحو تسعة أشهر من الخسارة 2-1 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا، السبت الهزيمة الثالثة على التوالي، الرابعة في آخر خمس مباريات.



وهذه أثقل هزيمة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 5-1 أمام إنجلترا في في تصفيات كأس العالم 2002.



ورغم نجاح فليك مع بايرن عندما نال ستة ألقاب في موسم واحد بالفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا ثم كأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، قدم المدرب أداء باهتا مع المنتخب الوطني.



وتولى فليك تدريب فريق مهلهل بعد الخروج من بطولة أوروبا قبل عامين، وزادت الأمور سوءا مع عدم استقراره على تشكيلة، واستمرار تجارب لم تتكلل بالنجاح.



(رويترز)