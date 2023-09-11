شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يوافق على انضمام محمد حمدى لمعسكر المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على طلب فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، ضم محمد حمدى، لاعب المنتخب الأوليمبي، إلى معسكر المنتخب الأول الذى يستعد للقاء تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر اللاعب معسكر المنتخب الأوليمبي اليوم للانضمام إلى المنتخب الأول، لتعويض غياب محمد حمدي لاعب بيراميدز المصاب.

وجاء ذلك بعد مشاورات دارت بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، وفى نهاية المشاورات تم عرض الأمر على ميكالى الذى وافق على انضمام اللاعب الذى كان ضمن المنتخب الأوليمبي الذى يلعب ودية مهمة مع نظيره الروسي غدا الاثنين باستاد السويس.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي دعم المنتخب الأول بأربعة لاعبين هم: ابراهيم عادل واسامة فيصل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى.