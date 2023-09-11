شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عزب: التحاليل تحسم مشاركتى بالبطولة العربية وكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر عزب، لاعب فريق سلة الأهلى عن حالته الصحية، حيث تعرض للإصابة بفيروس A خلال الأيام الماضية.

وقال عمرعزب، لاعب سلة الأهلى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يخضع للعلاج تحت إشراف طبى ويلازم الفراش، ولكن موقفه من المشاركة في البطولة العربية التي تقام أكتوبر المقبل بقطر، وبطولة كأس العالم التي تقام الشهر الجارى بسنغافورة، لم يتحدد بعد.

وأضاف لاعب الأهلى أنه يخضع للتحاليل كل أسبوع للاطمئنان على حالته، على أن تحسم التحاليل والفحوصات موقفه.

وسدد مسئولو النادى الأهلى المستحقات المتأخرة لدى اتحاد كرة السلة، وسجل القائمة الأولى للاعبى الفريق للموسم الجديد.

وتسلم اتحاد السلة أوراق لاعبى الأهلى والقائمة عن الموسم الجديد 2023/2024، وبالتالي ضمان تسجيل لاعبى الفريق فى اتحاد اللعبة، ويتبقى تسليم العقود الخاصة باللاعبين، حتى يتم تسجيل القائمة النهائية.