شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج للاعبى الأهلى: أكرم توفيق وكريم فؤاد لن يخوضا المباريات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريستيان فينك، الطبيب النمساوى المعالج للاعبى الاهلى، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر، لن يخوض مباراة كاملة في التوقيت الحالي، ولكنه سيشارك بشكل تدريجي، حيث انتظم في التدريبات الجماعية بشكل جيد، مؤكدا أن إصابة اللاعب بالرباط الصليبى للمرة الثانية ليست بسبب الحماس الزائد ولكن هناك شيئا من سوء الحظ.

وقال كريستيان فينك، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إنه يقوم بفحص لاعبى فريق الأهلى منذ 3 سنوات، وعلى تواصل دائم بالجهاز الطبي للفريق، حيث إن علاج إصابة الرباط الصليبى تحتاج من 8 إلى 9 أشهر، واللاعبون الذين يعودون بعد 6 أشهر يجازفون بسبب رغبتهم في العودة السريعة للملاعب.

وأضاف الطبيب النمساوى المعالج للاعبى فريق الأهلى أن كريم فؤاد يحتاج تقوية بعض العضلات على مستوى الركبة خلال المرحلة الحالية، وهو رياضى جيد للغاية، ولا بد من عدم المشاركة فى المباريات بشكل كامل أيضا وإنما بشكل تدريجي.

وتابع كريستيان فينك، إن إصابة إمام عاشور كانت صعبة للغاية وكان من الصعب أيضا التنبؤ بموعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات مرة أخرى.

واختتم الطبيب النمساوى، المعالج للاعبى فريق الاهلى، حديثه قائلا: "إن الإصابات بالرباط الصليبى لا تحدث في مصر فقط ولكن في جميع الدوريات على مستوى العالم، وتأتى بسبب ضغط المباريات وعدم خوض اللاعبين التدريبات بشكل جيد".