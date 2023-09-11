شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يختتم استعداداته لودية روسيا بتدريب هجومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم استعداداته لودية روسيا الثانية باستاد السويس بتدريب هجومي وذلك ضمن معسكره بالعين السخنة، فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الروسي فى السابعة مساء الإثنين 11 سبتمبر الجارى، وكانت الودية الأولى مع منتخب روسيا للمحليين وانتهت بالتعادل 1 -1 .

وشهد مران اليوم محمد بركات المشرف على المنتخب، وحرص ميكالى، المدير الفني للمنتخب، على تدريب اللاعبين على كيفية الوصول للمرمى وإحراز الأهداف من مختلف الزوايا، ووضح على اللاعبين ارتفاع نسبة الانسجام والتأقلم مع فكر المدرب البرازيلى.

جاء هذا بعدما وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على طلب فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول، ضم محمد حمدى لاعب المنتخب الأوليمبي، إلى معسكر المنتخب الأول الذى يستعد للقاء تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر اللاعب معسكر المنتخب الأوليمبي اليوم للانضمام إلى المنتخب الأول، لتعويض غياب محمد حمدي لاعب بيراميدز المصاب.