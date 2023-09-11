شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الطلائع بشد فى عضلات البطن وبرنامج لتجهيزه للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق، برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

وخاض فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، الأحد، مباراة ودية مع فريق الطيران ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري الجديد.

وكان الطلائع قد خاض معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية لعب خلاله العديد من المباريات الودية كما سيخوض لقاء ودى غداً مع الأهلى باستاد جهاز الرياضة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 11 صفقة في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق، مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.