شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على: انضممت لبيراميدز وكنت هداف الدورى.. ورحلت بسبب عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد على، نجم الزمالك والإسماعيلى السابق، أنه رحل عن صفوف بيراميدز فى وقت سابق؛ بسبب عدم المشاركة.

وقال على، فى تصريح لبرنامج ملعب أون أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر ويذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: قضيت 6 أشهر فى النادى، وفوجئت بعدم المشاركة، على الرغم من انضمامى هدافا للدورى.

وأشار على إلى أن فترة لعبه للإسماعيلي والزمالك من أفضل الفترات فى مشواره الكروي، مؤكدا أن اللعب للفريق الأبيض شرف كبير.

وانضم أحمد على لصفوف بيراميدز موسم 2019 قادمًا من المقاولون العرب قبل الانضمام البنك الأهلى، ولم يشارك اللاعب مع بيراميدز إلا فى مباراتين فقط، الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية، والثانية أمام طنطا بالدورى الممتاز.