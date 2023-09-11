شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول أنتونى موديست للقاهرة لإنهاء إجراءات الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الاهلى وصول الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، من أجل إتمام إجراءات انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي، بعد سلسلة من المفاوضات على مدار الأيام الخمس الماضية، بين ممثلي الأهلي ووكيل أعمال اللاعب الفرنسي، للاتفاق على الشروط الخاصة بانضمامه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا فى مرحلة التفاوض مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة، بعدما لقي المهاجم الفرنسي إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث تواصل الأهلي مع وكيل موديست عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر، والذي قام بعرض المهاجم الفرنسي على المدير الفني السويسري، والذي قام بدوره بعرض الأمر على إدارة الأهلي وبدأت رحلة المفاوضات مع مهاجم بروسيا دورتموند من أجل التعاقد معه.

وقدم الأهلي عرضا إلى موديست لتدعيم صفوف الأهلي لمدة موسمين، وهو ما لاقى قبولا لدى المهاجم الفرنسي، لاسيما أن العروض الأخرى التي طلبت التعاقد معه كانت لمدة موسم واحد، كما عرض مسئولي القلعة الحمراء عرضا ماليا يصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف بعض المزايا الإضافية.