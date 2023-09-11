شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يعود لصفوف الزمالك أول يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بداية من أول يناير المقبل، حتى يكون اللاعب قد تماثل للشفاء بشكل كامل خلال هذا الفترة من إصابة الرباط الصليبى.

ويواصل الونش تنفيذ البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبى للفريق بانتظام، حيث بدأ اللاعب مرحلة الجرى، ويؤدى التدريبات بشكل جيد، خاصة أن اللاعب يبذل قصارى جهده من أجل العودة سريعا إلى الملاعب.

من جهته طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة "الونش" بعد بدء مرحلة الجرى فى عملية التأهيل التى يخوضها فى الفترة الحالية ضمن برنامج التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهاية شهر مايو الماضى.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على حالة الونش،ومتابعة البرنامج التأهيلى الذى يخضع له بدقة،خاصة أنه يأمل فى عودة اللاعب سريعاً إلى الملاعب لإيمانه بقدراته وإمكانياته الفنية،فى قيادة دفاع الفريق الأبيض،فضلاً عن أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يُعتمد عليهم،فى لم شمل الفريق.

ويسابق الونش الزمن للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى الأخيرة للاعب، تمهيداً للعودة للملاعب من جديد.