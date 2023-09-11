شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه طلائع الجيش ودياً فى البروفة الأخيرة قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تجربة ودية جديدة اليوم، الاثنين، عندما يلتقي مع طلائع الجيش فى السادسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكري، فى ختام تحضيرات المارد الأحمر لخوض مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي، المحدد لها مساء الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية ، قبل السفر إلى السعودية غدا الثلاثاء استعدادا لخوض تلك المواجهة المرتقبة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على اختيار فريق يجيد اللعب الدفاعي من أجل اختبار قوته الهجومية وأساليب اللعب التي طبقها الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال معسكره الخارجي في دولة النمسا، أو التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة السوبر الإفريقي على ملعب مختار التتش منذ عودة بعثة الأهلي من النمسا وحتى موعد السفر إلى السعودية.

فى سياق آخر، خرج الخماسى "عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وخالد عبد الفتاح" لاعبو الاهلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، فى السوبر الأفريقى بسبب الإصابة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويرفض كولر فكرة إشراك أى لاعب في لقاء السوبر الأفريقى إلا بعد التأكد من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل نظراً لصعوبة المباراة التي يساوى الفوز بها إضافة لقب أفريقى جديد لخزائن القلعة الحمراء.