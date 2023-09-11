شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر بطلا للدورة العربية.. والأهلى يهزم كانون ياوندى بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1965 توج منتخب مصر بلقب الدورة العربية الرابعة، والتى أقيمت بالقاهرة، للمرة الثانية فى تاريخه بعد تعادله مع السودان سلبيا فى المباراة النهائية، ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفي مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1983، حقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً على كانون ياوندى بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والتى أدارها الحكم المصرى حسين مهاود بعد تغيب طقم التحكيم الأصلى، سجل زكريا ناصف هاتريك، وخالد جاد الله ومصطفى عبده.

في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1994 فاز فريق الزمالك على فارمرز بنك بطل تايلاند بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الأفرو آسيوية التى كانت تقام بين الفريق الفائز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى والفريق الفائز ببطولة آسيا، والتي أقيمت باستاد غزل المحلة، وأدارها الحكم الكونغولى عمر بونجو، وسجل هدفى الزمالك جو أوتشيرى وطلعت منصور من ركلة جزاء وسجل ميونج هدف فارمرز بنك.

وأقيمت مباراة العودة بين الفريقين يوم 24 سبتمبر 1994 فى تايلاند وخسر الزمالك بهدف دون رد فى ملعب مشبع بمياه الأمطار، ليتوج فارمرز بطل تايلاند باللقب، مستفيداً من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد فوز الزمالك بالقاهرة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.

مثّل الزمالك: حسين السيد وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور ونبيل محمود وهشام يكن وأشرف يوسف وخالد الغندور (محمد صبرى ) وإسماعيل يوسف وعصام مرعى وجو اوتشيرى ( حازم إمام ) وأيمن منصور.