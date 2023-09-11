شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنيجر يؤدي مهمة خاصة مع عبد الفتاح وخليل بالأهلي على طريقة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل بيرنيجر، في الوقت الحالي، مع الثنائي خالد عبد الفتاح ورأفت خليل، على تعزيز اللعب بالقدم الثانية، حيث يؤدي تدريبات خاصة مع عبد الفتاح من أجل تعزيز اللعب بالقدم اليسرى، وعدم الاعتماد على اللعب بالقدم اليمنى فقط، ومع خليل على اللعب بالقدم اليمنى بنفس كفاءة القدم اليسرى التي يجيد اللعب بها.
تأتي هذه الخطوة من الجهاز الفني للأهلي من أجل تطوير أداء جميع اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأحمر، على غرار ما يحدث في الدوريات العربية، وتم تطبيقها مع أكثر من لاعب، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، وقت وجوده في صفوف روما الإيطالي وقبل الانضمام لصفوف الريدز، بعد العمل معه على تعزيز اللعب بقدمه اليمنى بنفس قوة القدم اليسرى، وهو ما أتى بثماره الإيجابية على مسيرة الفرعون المصري فى الملاعب الأوروبية.
ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.
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