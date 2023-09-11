شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه دلفى ودياً استعداداً لانطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام فريق دلفي، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية خلال معسكره المغلق فى إطار استعدادات الفريق لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد وفاركو، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الثاني وخسر من الأخير بهدف نظيف .

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.