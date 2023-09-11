الإسماعيلى يكلف وفداً ثنائياً بحضور قرعة الدورى الممتاز اليوم

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وفداً ثنائياً بحضور قرعة الدوري الممتاز اليوم، ممثلا عن الدراويش، وتقرر حضور شوقى عوض عضو مجلس إدارة النادى، بجانب أحمد سالمان إدارى فريق الكرة.

وتجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، فى السادسة مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقة الدوري العام الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحددت رابطة الأندية المصرية 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية اليوم الأثنين مع نظيره سترة البحرينى باستاد الإسماعيلية، في إطار استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من المباريات الودية لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى اليوم الاثنين ثم بلدية المحلة غداً ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.