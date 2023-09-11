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وفاة لاعب فاركو متأثراً بسرطان الدم

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القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" لاعب نادى فاركو مواليد 2001 إثر معاناته من سرطان الدم.

وكان البدراوى ناجح أحد اللاعبين المشهود لهم بالكفاءة داخل فريق الشباب بنادى فاركو وتم تصعيده للفريق الأول فى وقت سابق.

ونعى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق لفاركو، اللاعب عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "ربنا يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه ويصبر أهله ويرزقه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب".

 

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البدراوي ناجح مع لاعبى فاركو
البدراوي ناجح مع لاعبى فاركو

 

البدراوي ناجح
البدراوي ناجح

 

لاعب فاركو مع الفريق الاول
لاعب فاركو مع الفريق الاول

 

لاعب فاركو
لاعب فاركو

 

فى سياق آخر، خسر فريق الداخلية أمام فاركو، بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية خلال معسكر الفريقين المغلق، فى إطار استعداداتهما لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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