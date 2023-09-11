شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يكشف حقيقة غضب كولر من استعجاله العودة لمباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى، الأنباء التى ترددت حوله استعجاله العودة للملاعب الأمر الذى أغضب مدربه كولر، وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام رداً على أنباء غضب كولر من استعجاله العودة للملاعب قائلا: "مفيش استعجال".

وكان كولر قد استقر على إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى مركز لاعب خط الوسط بالموسم الجديد، لاستغلال قدراته فى هذا المركز الذى يجيد فيه وسبق له المشاركة فيه سواء مع المارد الأحمر أو منتخب مصر.

ويرى كولر أن عودة أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى ستكون بمثابة خير تدعيم لخط وسط المارد الأحمر بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري وتجدد إصابة زميله عمرو السولية.

واستقر كولر على الإبقاء على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن بالتشكيل الأساسى للأهلى بالموسم الجديد، بعد تقديمه موسماً مميزاً مع الفريق بالموسم الماضى وحصوله على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.



