شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة تصوير" تنتظر موديست لإعلان انضمامه رسمياً للأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادى الأهلى جلسة تصوير للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، فى استاد مختار التتش، لإعلان انضمامه رسمياً للنادى الأهلى اليوم الاثنين عبر المنصات الرسمية للقلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأ موديست رحلة الوصول إلى القاهرة لتوقيع عقود انضمامه للنادى الأهلى، وعلق اللاعب قائلا: "قادم قريبا"، ورد وكيله: "الأحمر يليق بك".

ويصل موديست القاهرة فى غضون ساعات قليلة تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وحسم الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه يتدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.

ومن المقرر أن يوقع الأهلي عقداً مع أنتوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

وأنهى مسئولو الأهلي الاتفاق مع أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الساعات الماضية ترحيب المهاجم الفرنسي بعرض الأهلي، رغم امتلاكه عروضاً أخرى من أوروبا، أبرزها من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال مصدر في لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، موضحاً أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.

وأكد المصدر أن كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.

إدارة الأهلي سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.