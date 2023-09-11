شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع فريد شوقى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع فريد شوقى لاعب المصري البورسعيدى السابق في صفقة انتقال حر، ليصبح الصفقة الثانية عشرة للنادى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع فريد شوقى العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة بالطلائع والعميد علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادى.

وكان النادى المصري البورسعيدى قد فسخ عقد فريد شوقى بعد تسوية مستحقاته، وتم منحه الاستغناء الخاص به ليصبح حراً في الانتقال لأى نادى.

ولعب فريد شوقي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي.

وخاض فريد شوقي 21 مباراة مع طلائع الجيش منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي.

وكان فريد شوقي قد انضم إلى المصري في صيف 2016 واستمر لمدة ستة مواسم ونصف الموسم.

ولعب فريد شوقي مع المصري 242 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق.

وبذلك يكون طلائع الجيش قد تعاقد مع 12 صفقة في الميركاتو الصيفى حتى الآن، ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بالاضافة للتعاقد مع فريد شوقى لاعب المصري فى صفقة انتقال حر ، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.