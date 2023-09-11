شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينهى اتفاقه مع إبراهيم حسن لضمه من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، اتفاقه مع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونال إبراهيم حسن إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، الذى منح الضوء الأخضر لمسئولى النادي للتعاقد مع اللاعب.

وكان البنك الأهلي قد خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها مباراة نجوم المستقبل أمس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، استعدادا لبطولة الدورى.

ويسعى بابا فاسيليو على توظيف أيمن أشرف الوافد الجديد للفريق من النادي الأهلي في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركز المساك لحين التعاقد مع ظهير أيسر.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، وجميعهم صفقات انتقال حر.