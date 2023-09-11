منتخب السلة 3x3 يتوجه إلى منغوليا للمشاركة فى الدورى العالمى

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب كرة السلة 3x3 تحت 21 و23 سنة إلى منغوليا للمشاركة فى نهائي الدورى العالمى، والتى تقام فى الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجارى.

وتشارك فى البطولة المنتخبات الأولى من مختلف دول العالم من كل القارات، حيث تشارك منتخبات مصر للسلة فى البطولة بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى اقيمت أغسطس الماضى على مستوى الشباب "أولاد وبنات" والناشئين"أولاد وبنات"، حيث حصلت مصر على الأفضل فى أفريقيا وبالتالى تشارك على مستوى قارة أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام غدا الثلاثاء قرعة المنافسات على مستوى تحت 23 وتحت 21 سنة ليتحدد مواجهات البطولة ومواعيد المباريات.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 23 سنة كل من يوسف المعداوى، إبراهيم هشام ، إبراهيم محمد، يوسف رفعت، يارا أسامة، ريم طلعت، فريدة مسعد.

وتضم قائمة منتخب تحت 21 سنة كل من سليم العيسوى، عمر سمارة، سيف قطز، عمر اشرف ،ملك هشام، مريم مراد،آية الفقي.