شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتراجع عن ضم التونسى بهاء الدين السلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادي الداخلية النظر عن التعاقد مع التونسي بهاء الدين السلامي لاعب الأخضر الليبي والنجم الساحلي سابقا، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، عقب خضوع اللاعب لفترة اختبار مع الفريق.

ولعب بهاء الدين السلامي، صاحب الـ 26 عاما فى مركز الدفاع، ولعب فى صفوف العديد من الأندية مثل اتحاد بن قردان والملعب التونسي والنجم الساحلي وآخرهم فريق الأخضر الليبي .

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وقرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسي لاعب القناة السابق بالتراضي بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق.