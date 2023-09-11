شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. البنك الأهلى يعلن رسمياً ضم إبراهيم حسن لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري رسمياً لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد ما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، الذى منح الضوء الأخضر لمسئولى النادى للتعاقد معه.



البنك الاهلي

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 7 لاعبين وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، استعدادا للموسم الجديد.

وخاض البنك الأهلي العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها مباراة نجوم المستقبل، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، استعدادا للبطولة الدورى.

وطالب الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، التعاقد مع ظهير أيسر للفريق بعد فشل ضم محمود وحيد لاعب الأهلي السابق والذي انتقل سموحة، وذلك قبل غلق باب القيد الأسبوع المقبل.

ويسعى بابا فاسيليو على توظيف أيمن أشرف الوافد الجديد للفريق من النادي الأهلي في مركز الظهير بدلا من مركز المساك لحين التعاقد مع ظهير أيسر.