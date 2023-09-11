شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستخدم تقنية جديدة فى العلاج الطبيعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهازاً جديداً فى العلاج الطبيعى، يساعد على سرعة استشفاء اللاعبين المصابين، لاسيما أن بيراميدز يمتلك العديد من الأجهزة الحديثة فى هذا الشأن.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز مقطع فيديو لأحمد سامى مدافع الفريق أثناء خضوعه لعملية الاستشفاء، مستخدمًا الجهاز الجديد.

وكان بيراميدز تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري، في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة الرواندية كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد كيجالي بيلي، وهو أحد ملاعب الشعب الصناعي.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

يذكر أن المباراة تسجل المشاركة التاريخية الأولى لنادي بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل وصيفا للدوري المصري خلال الموسمين الماضيين.