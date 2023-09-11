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تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الموسم الجديد من 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الأول، والتي شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدوري تجمعه مع المصري.

وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الوري الأول كالتالي:

 

الجولة الأولى:

الأهلي والمصري

 

الجولة الثانية:

سيراميكا والأهلي

 

الجولة الثالثة:

الأهلي والإسماعيلي

 

الجولة الرابعة:

الجونة والأهلي

 

الجولة الخامسة:

الأهلي وبلدية المحلة

 

الجولة السادسة:

المقاولون العرب والأهلي

 

الجولة السابعة:

الأهلي وسموحة

 

الجولة الثامنة:

زد والأهلي

 

الجولة التاسعة:

الأهلي والاتحاد السكندري

 

الجولة العاشرة:

الزمالك والأهلي

 

الجولة الحادية عشرة:

فاركو والأهلي

 

الجولة الثانية عشرة:

الأهلي والداخلية

 

الجولة الثالثة عشرة:

طلائع الجيش والأهلي

 

الجولة الرابعة عشرة:

الأهلي وبيراميدز

 

الجولة الخامسة عشرة:

البنك الأهلي والأهلي

 

الجولة السادسة عشرة:

الأهلي وإنبي

 

الجولة السابعة عشرة:

فيوتشر والأهلي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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