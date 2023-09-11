شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الأول، والتي شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدوري تجمعه مع المصري.
وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الوري الأول كالتالي:
الجولة الأولى:
الأهلي والمصري
الجولة الثانية:
سيراميكا والأهلي
الجولة الثالثة:
الأهلي والإسماعيلي
الجولة الرابعة:
الجونة والأهلي
الجولة الخامسة:
الأهلي وبلدية المحلة
الجولة السادسة:
المقاولون العرب والأهلي
الجولة السابعة:
الأهلي وسموحة
الجولة الثامنة:
زد والأهلي
الجولة التاسعة:
الأهلي والاتحاد السكندري
الجولة العاشرة:
الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة:
فاركو والأهلي
الجولة الثانية عشرة:
الأهلي والداخلية
الجولة الثالثة عشرة:
طلائع الجيش والأهلي
الجولة الرابعة عشرة:
الأهلي وبيراميدز
الجولة الخامسة عشرة:
البنك الأهلي والأهلي
الجولة السادسة عشرة:
الأهلي وإنبي
الجولة السابعة عشرة:
فيوتشر والأهلي
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