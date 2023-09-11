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مباريات البنك الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

 

الجولة الأولى 

طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية 

 

البنك الأهلي ×بيراميدز 

 

الجولة الثالثة 

البنك الأهلي × الزمالك 

 

الجولة الرابعة 

إنبي × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة 

البنك الأهلي × فيوتشر 

 

الجولة السادسة 

المصري × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة 

البنك الأهلي × سيراميكا 

 

الجولة الثامنة 

الإسماعيلي × البنك الأهلي 

 

الجولة التاسعة 

البنك الأهلي × الجونة 

 

الجولة العاشرة 

بلدية المحلة × البنك الأهلي

 

الجولة الحادية عشرة 

البنك الأهلي × المقاولون 

 

الجولة الثانية عشرة 

سموحة × البنك الأهلي 

 

الجولة الثالثة عشرة 

البنك الأهلي × زد 

 

الجولة الرابعة عشرة 

الإتحاد × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة عشرة 

البنك الأهلي × الأهلي 

 

الجولة السادسة عشرة 

فاركو × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة عشرة 

البنك الأهلي × الداخلية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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