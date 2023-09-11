شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يهزم نظيره الروسى 2 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأوليمبى في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول أمام نظيره الروسى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بإستاد السويس استعدادا لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل .

تقدم روسيا بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة ، وتعادل البديل أحمد فوزى للمنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 68 ، وبعدها بأربع دقائق استطاع عربى بدر من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 72 .

بدأ المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : على يحيي

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

خط الوسط : محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم : علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على دكة البدلاء كل من محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي .

الشوط الأول

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى بعد الهدف الروسى تنظيم صفوفهم، وبالفعل ضغط لاعبو الوسط عن طريق الثلاثى محمود جهاد ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وقام صابر بتسديد بعد الكرات القوية على المرمى المنتخب الروسى والتى كان من إحداها قريبة من إحراز الهدف لولا ارتطامها بالقائم.

فى المقابل اعتمد المنتخب الروسى على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى على يحيي حارس مرمى المنتخب الأوليمبى والتى كانت قريبة من إحراز الهدف الثانى، حتى أطلق حمادة القلاوى حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الأوليمبى الروسى على المنتخب الأوليمبى

الشوط الثانى

أجرى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى لتنشيط الجانب الهجومى وبالفعل دانت السيطرة للفراعنة ، وفى الدقيقة 68 أحرز أحمد فوزى الهدف الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعى المنتخب الروسى ودخلت المرمى ، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 72 ومن ضربة حرة مباشرة لعبها مصطفى ميسى أودعها البديل عربى بدر برأسه في المرمى الروسى مباشرة .