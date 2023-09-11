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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى..
الجولة 1: بيراميدز × الزمالك
الجولة 2: الزمالك × المقاولون
الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك
الجولة 4: الزمالك × سموحة
الجولة 5: إنبي × الزمالك
الجولة 6: الزمالك × زد
الجولة 7: فيوتشر × الزمالك
الجولة 8: الزمالك × الاتحاد
الجولة 9: المصري × الزمالك
الجولة 10: الزمالك × الأهلي
الجولة 11: سيراميكا × الزمالك
الجولة 12: الزمالك × فاركو
الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك
الجولة 14: الزمالك × الداخلية
الجولة 15: الجونة × الزمالك
الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش
الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك
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