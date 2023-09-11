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تعرف على مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى.. 

 

الجولة 1: بيراميدز × الزمالك

الجولة 2: الزمالك × المقاولون 

الجولة 3:  البنك الاهلي × الزمالك 

الجولة 4: الزمالك × سموحة

الجولة 5: إنبي × الزمالك 

الجولة 6: الزمالك × زد

الجولة 7: فيوتشر × الزمالك

الجولة 8: الزمالك × الاتحاد

الجولة 9: المصري × الزمالك

الجولة 10: الزمالك × الأهلي

الجولة 11: سيراميكا × الزمالك

الجولة 12: الزمالك × فاركو

الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك

الجولة 14: الزمالك × الداخلية

الجولة 15: الجونة × الزمالك

الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش 

الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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