شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتراجع عن ضم محمود حمادة من فاركو بسبب المغالاة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادى المصرى البورسعيدى عن التعاقد مع محمود حمادة لاعب فريق فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب المغالاة المالية من قبل مسئولي النادى السكندرى.

وكان النادى المصرى البورسعيدى قد أرسل فاكسا رسميا لنادى فاركو يطالب بالتعاقد مع محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق السكندرى ولدعم الفريق الموسم المقبل، وهذا جاء بطلب من على ماهر المدير الفني للفريق.

وجاء الرد من مسئولي نادى فاركو بتحديد مبلغ قدره 25 مليون جنيه لبيع اللاعب، حيث يعد صاحب الـ29 عاما من أفضل العناصر المحلية والدولية عقب التواجد الأساسى في التشكيل الأساسى لمنتخب مصر المرحلة الحالية بمركز خط وسط الملعب.

ويعد محمود حمادة من أفضل لاعبى بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى، حيث خاض مع فريق فاركو 37 مباراة، وتمكن من إحراز 3 أهداف والتي انضم على أثرها إلى منتخب مصر عقب إشادة المدير الفني للفراعنة البرتغالى روى فيتوريا، وخوض بعض مباريات المهمة والظهور بشكل جيد والتمكن من التواجد في التشكيل الأساسى للفراعنة.

ويعود لاعبو فريق المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة على ماهر عقب الراحة السلبية التي منحها لهم لمدة يومين، وذلك عقب العودة من المغرب وانتهاء المعسكر الخارجى وبداية المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات الموسم الجديد.