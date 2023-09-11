منتخب مصر الأولمبى يواجه مدارس آسيوية ولاتينية استعدادا لأولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لـمنتخب مصر الاولمبي خوض مباريات مع منتخبات من قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية، خلال المعسكرات القادمة، ضمن الخطة الموضوعة لتجهيز الفراعنة للظهور بشكل قوي أثناء المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويرغب روجيرو ميكالي، المدير الفني، فى خوض تجارب مع مدارس كروية مختلفة من كل القارات قبل المشاركة في الأولمبياد، من أجل تجهيز شباب الفراعنة للظهور بشكل قوي في الأولمبياد.

وكشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البرازيلي ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبى، يرغب في حصد ميدالية أولمبية للفراعنة خلال المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "المنتخب الأولمبى سوف يخوض المعسكر القادم لمواجهة منتخب أوزبكستان الأولمبى ضمن الدول الآسيوية، وسوف نسعى خلال الـ11 شهرا القادمة لخوض بعض المباريات من منتخبات من أمريكا اللاتينية".

وكان المنتخب الأوليمبى قد نجح في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول أمام نظيره الروسى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد السويس استعدادا لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

تقدم منتخب روسيا بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة، وتعادل البديل أحمد فوزى للمنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 68، وبعدها بأربع دقائق استطاع عربى بدر إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 72.