شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكرم مسئولى بعثة فريق سترة البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة الإسماعيلي مسئولي فريق سترة البحريني، وذلك على هامش المواجهة الودية التي جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وشهد الاستقبال حضور كل من: مصطفى شلة، أمين الصندوق، فضلا عن أحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم، عضوى المجلس، بجانب على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان نائب الرئيس وعمر الوحش قائد الفريق الأول.

وتم خلال اللقاء تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية، حيث أشاد الجانب البحريني بحسن الاستقبال من جانب مسئولي الإسماعيلي، مؤكدين أن القلعة الصفراء أحد أهم وأكبر القلاع في مصر والوطن العربي.