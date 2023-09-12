شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الإعلان عن مباريات الفريق فى الدور الأول للموسم الجديد، بينما خسر الفريق الكروى الأولى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة وديا.

تعرف على مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى.. صور

تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

الأهلى يواجه الزمالك فى الديربى بالجولة العاشرة للدورى.. صور

أوقعت قرعة الدوري المصري الأهلي في مواجهة مع غريمه الزمالك بالجولة العاشرة من عمر منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

الزمالك يخسر من سيراميكا 3 / 0 وديًا

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا بثلاثية دون مقابل، فى إطار استعداد الفريقين لانطلاق بطولة الدورى، ومشاركة الفارس الأبيض فى الكونفدرالية الأفريقية.

محمد عواد يواصل التأهيل من خشونة الركبة على هامش ودية سيراميكا

واصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، قبل انطلاق المباراة الودية أمام سيراميكا المقرر لها بعد قليل. وخاض محمد عواد التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة.

محمود علاء وعمرو السيسى وشلبى فى تشكيل الزمالك لودية سيراميكا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا الودية المقرر لها بعد قليل بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

الزمالك لليوم السابع: اتحاد اليد يشترط سداد المديونيات كاملة لقيد اللاعبين

كشف حمادى عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، اشتراط مسئولى اتحاد كرة اليد دفع نادى الزمالك المديونيات كاملة من أجل تسجيل اللاعبين الجدد، وذلك بعد سداد مليونى جنيه خلال اليومين الماضيين.

محمود الونش يعود لصفوف الزمالك أول يناير المقبل

يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بداية من أول يناير المقبل، حتى يكون اللاعب قد تماثل للشفاء بشكل كامل خلال هذا الفترة من إصابة الرباط الصليبى.