شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ مشواره فى بطولة الدورى الممتاز بمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 /2023 عن افتتاح فريق فيوتشر مباريات الموسم المقبل أمام نظيره فاركو، بينما جاءت المواجهات على النحو التالي :الجولة الأولى
فيوتشر x فاركوالجولة الثانية
فيوتشر × الداخليةالجولة الثالثة
فيوتشر × طلائع الجيشالجولة الرابعة
فيوتشر × بيراميدزالجولة الخامسة
البنك الأهلي × فيوتشرالجولة السادسة
فيوتشر × إنبىالجولة السابعة
فيوتشر × الزمالكالجولة الثامنة
فيوتشر × المصرىالجولة التاسعة
فيوتشر × سيراميكاالجولة العاشرة
فيوتشر × الاسماعيلىالجولة الحادية عشرة
فيوتشر × الجونةالجولة الثانية عشرة
فيوتشر × بلدية المحلةالجولة الثالثة عشرة
فيوتشر × المقاولون العربالجولة الرابعة عشرة
فيوتشر × سموحةالجولة الخامسة عشرة
فيوتشر × زدالجولة السادسة عشرة
فيوتشر × الاتحاد السكندرىالجولة السابعة عشرة
فيوتشر × الاهلى
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