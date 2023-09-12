شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ مشواره فى بطولة الدورى الممتاز بمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 /2023 عن افتتاح فريق فيوتشر مباريات الموسم المقبل أمام نظيره فاركو، بينما جاءت المواجهات على النحو التالي :

الجولة الأولى

فيوتشر x فاركو

الجولة الثانية

فيوتشر × الداخلية

الجولة الثالثة

فيوتشر × طلائع الجيش

الجولة الرابعة

فيوتشر × بيراميدز

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة

فيوتشر × إنبى

الجولة السابعة

فيوتشر × الزمالك

الجولة الثامنة

فيوتشر × المصرى

الجولة التاسعة

فيوتشر × سيراميكا

الجولة العاشرة

فيوتشر × الاسماعيلى

الجولة الحادية عشرة

فيوتشر × الجونة

الجولة الثانية عشرة

فيوتشر × بلدية المحلة

الجولة الثالثة عشرة

فيوتشر × المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشرة

فيوتشر × سموحة

الجولة الخامسة عشرة

فيوتشر × زد

الجولة السادسة عشرة

فيوتشر × الاتحاد السكندرى

الجولة السابعة عشرة

فيوتشر × الاهلى