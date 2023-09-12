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فيوتشر يبدأ مشواره فى بطولة الدورى الممتاز بمواجهة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الممتاز موسم 2024 /2023 عن افتتاح فريق فيوتشر مباريات الموسم المقبل أمام نظيره فاركو، بينما جاءت المواجهات على النحو التالي :

الجولة الأولى

فيوتشر  x فاركو

الجولة الثانية

فيوتشر  × الداخلية  

الجولة الثالثة

فيوتشر  × طلائع الجيش

الجولة الرابعة

فيوتشر × بيراميدز  

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة

فيوتشر  × إنبى  

الجولة السابعة

فيوتشر × الزمالك

الجولة الثامنة

فيوتشر × المصرى

الجولة التاسعة

فيوتشر × سيراميكا

الجولة العاشرة

فيوتشر × الاسماعيلى

الجولة الحادية عشرة

فيوتشر × الجونة

الجولة الثانية عشرة

فيوتشر  × بلدية المحلة  

الجولة الثالثة عشرة

فيوتشر × المقاولون العرب  

الجولة الرابعة عشرة

فيوتشر × سموحة  

الجولة الخامسة عشرة

فيوتشر  × زد

الجولة السادسة عشرة

فيوتشر  × الاتحاد السكندرى  

الجولة السابعة عشرة

فيوتشر  × الاهلى

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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