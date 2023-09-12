شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق ذهبية وفضية بالبطولة العربية لألعاب القوى فى سلطنة عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية والفضية فى منافسات سباق 200 م بالبطولة العربية التى تقام فى سلطنة عُمان.

حقق الميداليات نور الجمال المركز الأول والذهبية، وشذى حسام المركز الثانى والميدالية الفضية، ووصل إجمالى الميداليات إلى 13 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و 4 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات.

كان المنتخب قد حقق خلال اليوم الأول 5 ميداليات، واليوم الثانى 6 ميداليات ليصبح الجمالى حتى الآن إلى 13 ميدالية متنوعة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.