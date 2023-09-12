شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الكرة الطائرة على وصولهم لنهائى أفريقيا والتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكرة الطائرة وجميع أفراد المنتخب الوطني، بعد الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، والتأهل رسميًا إلي كأس العالم والمنافسة على التأهل لأوليمبياد باريس.

ووصل المنتخب المصري لنهائي البطولة عقب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي، ويواجه منتخب الجزائر في النهائي.

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، منها مواصلة المشوار نحو الفوز باللقب والتتويج بالكأس والفوز بالميدالية الذهبية والحصول على البطولة الغائبة عن الفراعنة، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية لكل الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.

وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية.