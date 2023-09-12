شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يختتم معسكره فى الإسكندرية غدا بمواجهة حرس الحدود وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الداخلية معسكره المغلق فى الإسكندرية غدا الثلاثاء، بمواجهة حرس الحدود وديا فى استاد المكس، قبل العودة إلى القاهرة، استعدادا لمنافسات بطولة الدورى للموسم الجديد.

وخاض الداخلية عددا من المباريات الودية، أمام فاركو وسموحة وزد وديلفى، خلال معسكره فى الإسكندرية الذى بدأ من مطلع الأسبوع الماضي.

وكان مسئولو نادى الداخلية، برئاسة اللواء عثمان الدسوقى، قد قرروا فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسى لاعب القناة السابق بالتراضى بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفنى للفريق بقيادة دكتور ميمى عبد الرازق.

وكان خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق، قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضى مع نادى الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وسبق أن تعاقد الداخلية مع كل من: التونسى أشرف العفلى لاعب وسط النجم الساحلى لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبى المصرى أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.