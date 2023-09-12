شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023، فى مقدمتها: المنتخب الأوليمبى يهزم نظيره الروسى 2 / 1 وديا.

المنتخب الأوليمبى يهزم نظيره الروسى 2 / 1 وديا

نجح المنتخب الأوليمبى في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول أمام نظيره الروسى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد السويس استعدادا لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة تونس غدا بمشاركة محمد صلاح..فيديو

اختتم لاعبو منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، استعداداتهم لمواجهة نظيره تونس غدا في اللقاء الودى الذى يجمعهما على استاد الدفاع الجوى، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن مباريات الأجندة الدولية.

انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.. رسميا

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدورى للموسم الجديد 2023 / 2024 ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

الزمالك يخسر من سيراميكا 3 / 0 وديًا

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا بثلاثية دون مقابل، فى إطار استعداد الفريقين لانطلاق بطولة الدورى، ومشاركة الفارس الأبيض فى الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد دياب: طلبنا نصف سعة الاستادات بالدور الأول للدورى.. والسعة الكاملة بالنصف الثانى

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أن الرابطة قدمت اقتراحًا للجهات المسئولة بالحصول على الموافقة لحضور الجماهير بنصف السعة للاستادات التي تستضيف مباريات الدوري في الدور الأول من عمر المسابقة.

ننشر لائحة عقوبات الدورى في الموسم المقبل

ينشر ”الخليج 365” لائحة عقوبات الدورى في الموسم الجديد الذي تجرى مراسم القرعة له بعد قليل بالعاصمة الإدارية.

رئيس هيئة استاد القاهرة: الملعب جاهز لاستقبال مباريات الدورى