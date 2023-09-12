شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها لـ17 ميدالية فى البطولة العربية لألعاب القوى بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 17 ميدالية متنوعة بمنافسات البطولة العربية التى تقام بعمان، بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات وحقق عمار أشرف ذهبية دفع الجلة، ويمنى محمد ذهبية دفع الجلة، وناهد عمرو ذهبية رمى المطرقة، بينما فازت ناهد سيد بالميدالية الفضية.

كما حققت نور الجمال المركز الأول والذهبية فى سباق 200 م، وشذى حسام المركز الثانى والميدالية الفضية، وكان المنتخب حقق خلال اليوم الأول 5 ميداليات، واليوم الثانى 6 ميداليات ليصبح الجمالى حتى الآن إلى 17 ميدالية متنوعة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.