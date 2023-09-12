شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه حرس الحدود اليوم ودياً فى ختام معسكره بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الداخلية معسكره المغلق فى الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، بمواجهة حرس الحدود وديا باستاد المكس، قبل العودة إلى القاهرة استعدادا لمنافسات بطولة الدورى للموسم الجديد .

وخاض الداخلية عدداً من المباريات الودية، أمام فاركو وسموحة وزد وديلفى، خلال معسكره فى الإسكندرية الذى بدأ من مطلع الأسبوع الماضي.

وكان مسئولو نادى الداخلية، برئاسة اللواء عثمان الدسوقى، قد قرروا فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسى لاعب القناة السابق بالتراضى بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز ألفنى للفريق بقيادة دكتور ميمى عبد الرازق.

وكان خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق، قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضى مع نادى الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسى أشرف العفلى لاعب وسط النجم الساحلى لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم ألفريق ولاعبى المصرى أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع ألفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.