شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى رابع جولات دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 8 مواجهات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سموحة مع الأهلى والشمس مع العبور وأصحاب الجياد مع المعادى والأوليمبى مع الزهور والترسانة مع الزمالك والجزيرة مع الطيران والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع هليوبوليس.

فيما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الشمس و سموحة مع أصحاب الجياد و العبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة و الزهور مع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.