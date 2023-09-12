شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تجهيز موديست للمشاركة مع الأهلى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر الجديد؛ للمشاركة فى مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حتى يكون على أتم استعداد من الناحية البدنية للمشاركة في تلك المباراة وتدعيم صفوف فريقه، فى ظل رغبة الجهاز الفني في لحاق المهاجم الفرنسي بتلك المواجهة الهامة والمرتقبة.

وحسم الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه يتدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.