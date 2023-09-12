شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز إمام عاشور لخلافة حمدي فتحي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق ليكون له دور وبصمة مع الفريق الأحمر الفترة القادمة، فى ظل رغبته فى إدخال اللاعب بأجواء المشاركة بشكل مستمر، لاسيما بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب فى التدريبات الجماعية، والوقت الذى شارك فيه فى المباراتين الوديتين التي خاضهما الأهلي ضد ألوميني السلوفيني بمعسكر النمسا، وأمام طلائع الجيش فى ختام تحضيراته لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل.

ويرغب كولر فى انصهار إمام عاشور وسط مجموعة الأهلي من أجل الاستعانة به للقيام بنفس الأدوار التي كان يقوم بها حمدي فتحي مع الفريق الأحمر، قبل رحيله في نهاية الموسم الماضي إلى نادي الوكرة القطري، في ظل رغبته في استمرار الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 والتي أتت بثمارها مع الفريق الأحمر في الموسم الماضي، وساهمت فى تفوقه الفني والبدني على مختلف المنافسين.

ويجيد إمام عاشور اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، سواء الوسط الدفاعي أو الوسط المساند أو صانع الألعاب، بخلاف إجادته اللعب فى مركزي الجناح والجبهة اليمنى، وهو ما يعد لاعب جوكر يعول عليه كثيرا الجهاز الفني في تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الحمر خلال الفترة القادمة.