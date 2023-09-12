شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تتوجه إلى السعودية اليوم لخوض مباراة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي إلى السعودية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بعدما حدد الجهاز الفني اليوم موعداً للسفر إلى السعودية من أجل التعود على أجواء الطقس في الأراضي السعودية والأجواء المحيطة بالمباراة.

ويخوض فريق الأهلي مراناً صباحياً اليوم على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء دخل النادي ويستقلون الحافلة التى ستنقلهم إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستنقلهم إلى الأراضي السعودية، قبل خوض السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني واللاعبين من أجل التتويج بها لتكون خير افتتاح للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي لكرة القدم ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة المصرية.