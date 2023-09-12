شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى مواجهة قوية أمام تونس ودياً باستاد الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية قوية أمام نظيره التونسي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار والمحدد لها يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.

ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراة ويعتبرها بروفة قوية ضمن برنامجه استعدادا لأمم أفريقيا، حيث طلب الخواجة من اتحاد الكرة توفير وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة.

ويجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس، ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح، على جبر، حسام عبد المجيد، عمر كمال، خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، حمدي فتحي ، خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش .

وسيحاول فيتوريا تعويض الغيابات بعد رحيل الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للأهلي ومحمد

حمدي للإصابة.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة الماضي ، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.

في المقابل ، وصل منتخب تونس إلى القاهرة الأحد الماضي بعد رحلة دامت 3 ساعات، وأقام معسكره بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة الودية التي سيواجه فيها الفراعنة، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير القادم بكوت ديفوار.

واختتم منتخب تونس استعداداته بمران رئيسي على ملعب المباراة في تمام الساعة مساء أمس الإثنين.

ويخوض منتخب تونس المباراة بالزي الأبيض الكامل وحراس المرمى الأصفر على أن ترتدي عناصر منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود وحراس المرمى الأخضر.

وقام الجهاز الفني لمنتخب تونس برفع حالة الإجهاد الذهني والبدني في مران أمس الذي أقيم بمقر إقامة المنتخب في القاهرة بمشاركة علي معلول نجم الاهلي الذي يقود نسور قرطاج أمام الفراعنة .